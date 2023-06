Bollette di luce e gas triplicate, Cna Pesaro e Confindustria a convegno

PESARO – Energia, negli ultimi due anni i costi per famiglie e imprese italiane negli ultimi due anni sono quasi triplicati.

Il costo delle bollette per luce e gas ha subìto un’impennata dettata non solo dai conflitti in corso ma anche da vere e proprie manovre speculative internazionali che hanno spesso aggirato anche le autorità proposte al controllo. Quella dell’energia e del suo approvvigionamento è diventata una priorità. Di più per le autorità nazionali e internazionali in particolare quello dell’approvvigionamento e della diversificazione e relativi costi rappresenta una vera e propria emergenza. Ma se la componente energia incide pesantemente, sulle bollette degli italiani sono le imposte a gravare: per il 13% sulla bolletta dell’elettricità e per il 38% su quella del gas. Per quanto riguarda gli oneri di sistema si registra un peso del 22% per l’energia elettrica e di poco più del 4% per il gas naturale. Davvero troppo per i bilanci di famiglie e imprese.

Sul tema “Mercato energetico nazionale; luci, ombre e prospettive”, Cna di Pesaro e Urbino, Confindustria Pesaro e Urbino, in collaborazione con i Comuni di Pian del Bruscolo, la Rete dei comuni sostenibili, e Leganet, ha organizzato un incontro che si terrà giovedì 8 giugno con inizio alle ore 16.30 nella sede dell’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo in strada Pian Mauro 47 (Tavullia).

Si tratta di un evento in cui le associazioni che rappresentano le grandi e le piccole imprese affronteranno un tema complesso, soprattutto in merito al futuro relativamente a costi, fonti e approvvigionamento.

Al convegno interverranno i sindaci di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e di Tavullia Francesca Paolucci.

Aprirà i lavori il vicepresidente di Confindustria Pesaro e Urbino, Davide Broccoli. Seguirà l’intervento del direttore Andrea Baroni e dell’Energy manager dell’associazione Marco Giovagnoli. Seguirà la relazione di Davide Barbaresi, esperto in gestione dell’energia e consulente ambientale della CNA sui progetti legati alla transizione energetica.

Sulle tanto discusse Comunità energetiche interverrà Stefano Monticelli esperto del Cer e presidente di Federconsumatori Lazio. Sarà poi la volta di Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei Comuni sostenibili sul ruolo delle istituzioni locali sul tema della transizione energetica. Chiuderà i lavori, Michele Matteucci, presidente provinciale CNA di Pesaro e Urbino.