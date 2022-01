Pesaro, la bolletta da oltre 100mila euro, quasi triplicata. Sport Village: «Andremo avanti comunque»

PESARO – Aumenti del gas e dell’energia, la bolletta è da capogiro. La Sport Village Piscina Parco della Pace Pesaro ha mostrato la foto della bolletta da 107 mila euro in un post su Facebook. «Questa è la bolletta del gas di novembre e dicembre 2021 – commenta la società che gestisce la piscina del Parco della Pace -. La situazione è davvero molto preoccupante, ma Sport Village va avanti comunque! Sta operando in tutti i modi e in ogni direzione per garantire la continuità al 100% dei servizi in tutte le vasche e palestre».

Il confronto con gli anni precedenti è lampante. «Nel 2020 eravamo chiusi e il dato non è paragonabile, nel 2019 spendemmo € 37.053».