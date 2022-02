Bolkestein, Fdi Pesaro: «Non vogliamo le nostre spiagge in mano alle multinazionali»

PESARO – Il futuro degli operatori balneari. Se n’è parlato durante il convegno presso l’hotel Excelsior promosso e

organizzato dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Pesaro. Il tema è la Bolkestein che porterebbe a ridiscutere le concessioni balneari e soprattutto non darebbe una certezza sul futuro agli operatori che lamentano l’impossibilità di programmare i servizi per il futuro.



All’incontro sono intervenuti l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, il capogruppo di FdI in Commissione Attività Produttive alla camera Riccardo Zucconi in collegamento video, il deputato di FdI membro della Commissione Finanze alla Camera On. Lucia Albano, i consiglieri della Regione Marche Carlo Ciccioli, Elena Leonardi e Nicola Baiocchi. Moderatore dell’incontro il consigliere regionale pesarese Nicola Baiocchi.

Sala gremita soprattutto di gestori delle spiagge sia locali che romagnoli che hanno dimostrato con i loro interventi la seria preoccupazione per il loro futuro, presenti anche le associazioni degli albergatori.



«Un settore quello del turismo capace di produrre oltre il 13% del PIL nazionale, ora più che mai bisognoso di un supporto e di un rilancio – spiegano da Fdi – Tutti i relatori hanno evidenziato la mancanza della volontà del governo di dare un sostegno e un futuro a questo comparto del paese contrariamente ad altre nazioni europee che lo hanno difeso valorizzato e messo in sicurezza rispetto all’applicazione della direttiva Bolkestein che, come dichiarato dallo

stesso padre di tale normativa sulla libera concorrenza, non riguarda tale comparto ma soltanto le concessioni di servizi.

Dall’incontro è emersa la ferma volontà di non rimanere inerti di fronte al rischio concreto di vedere le nostre spiagge in mano a multinazionali che toglieranno l’anima e l’italianità a tale settore, oltre alla forte preoccupazione per il possibile interessamento della malavita organizzata (mafia, ndrangheta, camorra) ai quali non mancherebbe la liquidità per accaparrarsi la gestione delle spiagge».

Fratelli d’Italia ha sollevato la questione alla Corte Costituzionale e predisposto interventi per tale settore che hanno come unico punto fermo il sostegno agli operatori del settore, alle loro famiglie e ai loro dipendenti.

Tra gli interventi anche quello del consigliere comunale di FdI Daniele Malandrino, la dirigente regionale FdI Serena Boresta, il coordinatore del circolo Luca Pandolfi che assieme ai responsabili comunali delle Attività Produttive Giuseppe Ceccolini e Marcello Valdinocci, hanno organizzato l’evento.