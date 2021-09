Blocco delle stazioni ferroviarie, a Pesaro nessuna manifestazione nonostante gli annunci

I no green pass avevano scelto anche Pesaro per la protesta contro l'obbligo del certificato verde sui treni. Nessun manifestante

PESARO – Forze dell’ordine schierate ma nessun manifestante. Pesaro doveva essere tra le stazioni dei treni nel mirino dei No Green Pass. Dal 1° settembre per viaggiare sui treni a lunga percorrenza Intercity, Intercity notte e Alta velocità sarà necessario esibire, insieme al biglietto, anche il Green Pass.

Il presidio delle forze dell’ordine alla stazione

Ma i no Green Pass non ci stanno e avevano organizzato una manifestazione per bloccare i treni. «Se non partiamo noi non partirà nessuno» – è il messaggio che circolava sui social.

Il presidio delle forze dell’ordine alla stazione

L’incontro tra i manifestanti era previsto alle 14,30 davanti alle stazioni. Eppure alla stazione c’erano solo le forze dell’ordine e i viaggiatori. Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale. Del resto il Viminale era stato chiaro: «Chi proverà a bloccare i treni sarà denunciato».