Blitz al Palaolgiata, l’Italservice vince 4-2 contro l’Olimpus e vola in semifinale

PESARO – Colpo riuscito e Italservice in semifinale, amarezza Olimpus. È servita gara3 ai ragazzi di mister Fausto Scarpitti per battere, per la prima volta in trasferta in questa stagione, la regina della regular season Olimpus Roma. Quella che è andata in scena ieri (17 maggio) è stata una vera prova di forza del Pesaro che, in trasferta al Palaolgiata, si è aggiudicata per 4-2 il terzo atto di questi quarti di finale playoff della Serie A New Energy.

IL MATCH -L’avvio di gara segue perfettamente il piano tattico preparato dall’Italservice: difesa forte e contropiede. È così, infatti, che al 3’ di gioco Vavà raccoglie un assist di Tonidandel facendo 1-0. Poi tanto Blues con Putano che gestisce alla grande più occasioni fino allo scadere del primo tempo, quando Schiochet, sfruttando l’espulsione di Marcelinho, pesca il jolly e manda a riposo l’Italservice avanti 2-0. La ripresa è un copia e incolla della prima frazione: Caruso fa 3-0 con un bolide al 3’, Putano para, Schiochet fa doppietta al 14’. Gli ultimi 6 minuti sono un assedio dell’Olimpus. Abile nel tenere botta, dimezza lo svantaggio con Dimas e Biscossi attraverso il power-play. Seppur tanti rischi nel finale, al suono della sirena è festa biancorossa. L’Italservice vince 4-2, si aggiudica gara3 e vola in semifinale.

DATE E AVVERSARIO – Archiviato questo successo, il focus ora si sposta alla semifinale playoff. In programma il 24 o il 25 maggio gara1 in trasferta, il 29 o il 30 maggio gara2 al Palamegabox, l’Italservice affronterà la vincente tra Meta Catania Bricocity ed Ecocity Genzano. In caso di parità nel doppio confronto, l’eventuale gara3 è fissata o il 1° giugno, o il 2 giugno.

OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (0-2 p.t.)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Dimas, Fortino, Gabriel, Cutrupi, Rodriguez, Alciati, Marcelinho, Ceccarelli, Di Eugenio, Biscossi, Cutruneo. All. D’Orto

ITALSERVICE PESARO: Putano, Vavà, Tonidandel, Caruso, Schiochet, Luberto, Piras, Belloni, Andrè, Mohabz, D’Ambrosio, Barichello. All. Scarpitti

MARCATORI: 2’12” p.t. Vavà (P), 19’03” Schiochet (P), 2’41” s.t. Caruso (P), 13’25” Schiochet (P), 14’12” Dimas (O), 17’02” Biscossi (O)

AMMONITI: Tonidandel (P), Marcelinho (O), Rodriguez (O), Cutrupi (O), Dimas (O), Putano (P)

ESPULSI: A 18’57” Marcelinho (O) per doppia ammonizione, A 2’41” s.t. Rodriguez (O) per proteste

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Nicola Acquafredda (Molfetta), Alex Iannuzzi (Roma 1) CRONO: Pierluigi Minardi (Cosenza)