Birra e tartufo, coppia d’assi che lancia l’economia di Apecchio

APECCHIO – Birra e tartufo, un accostamento apparentemente audace, ma una delizia per il palato. Ma anche una proposta per rilanciare l’economia di un territorio.

Dal 3 al 4 ottobre si apre l’autunno marchigiano con l’edizione speciale del Festival dell’Alogastronomia inserito nel Grand Tour delle Marche.

Benessere a cinque sensi nelle Alte Marche, tra “Alti cibi” e salubrità dell’ambiente da vivere con esperienze di turismo attivo. Nel centro storico di Apecchio si svolgerà la trentottesima edizione di Apecchio Tartufo & Birra – Festival dell’Alogastronomia.

E’ il più atteso appuntamento nel calendario annuale degli eventi di Apecchio, antico borgo ai piedi dell’Appennino che si colora di una ricetta tutta da scoprire. La manifestazione è uno degli eventi più alternativi d’Italia e fa sposare il blasonato e prestigioso tartufo all’effervescente e “sbarazzina” birra artigianale. Due realtà d’eccellenza prodotte dal territorio e che ne fanno un polo attrattivo sempre più apprezzato negli anni.

Per questa edizione “speciale” 2020, rivisitata, il programma prevede tante iniziative in modalità “Covid free”, attraverso un sistema che garantisce le adeguate precauzioni e attenzioni per vivere la festa nella più assoluta sicurezza.

Da quest’anno, un apposito circuito di locali aderenti al progetto consente di degustare per tutta la stagione menù e proposte dedicate all’intrigante “coppia” gourmand. Si tratta di una novità assoluta, la vera ricchezza è creare una innovativa economia locale legata agli inimitabili birra e tartufo. Risorse naturali, paesaggi, natura incontaminata, patrimonio storico artistico e gastronomia sono le caratteristiche di un paese che punta a sviluppare sempre più il turismo in tutti i suoi aspetti.

La birra unisce i Comuni e i nove delle aree interne avranno un loro spazio. L’Alogastronomia è un viaggio nelle aree interne del gusto, per fare squadra attraverso la cultura.

“Kitchen Stories #1: Tutto l’Amore è Clandestino” del sabato pomeriggio è una delle novità di questa edizione. Si tratta di uno spettacolo teatrale di Barbara Alesse e Ernesta Argira, a cura dell’Associazione Asilo Teatrale degli Appennini. Si parla di una ricetta di cucina, perché ai suoi protagonisti piace mangiare. E il cibo, si sa, si lega bene all’amore. Lo spettacolo è stato finalista al premio Scenario 2015. Rappresenta l’Italia al Festival Internazionale “Emilio Carballido” – Veracruz Messico.

E ancora itinerari di trekking con degustazione finale ed una pedalata con il “mito” dell’everesting Zico Pieri, reading e momenti musicali, performance teatrali a tema cibo e cooking show alla presenza dello chef Roberto Dormicchi, attività per i bambini, camminate urbane al sapore di birra e tartufo, con il simbolico momento finale immancabile della incoronazione di Sua Maestà, il “Re Tartufo 2020”.

Ci sarà anche, domenica pomeriggio, un Convegno (Sportiamo Talk) sullo sport e le donne ai tempi del Coronavirus, con interventi di sportivi di richiamo legati al territorio. Al termine, sarà proiettata su un maxischermo la partita del Dundalk Fc, 4 titoli nazionali, 11 Fai Cup (Coppa d’Irlanda), 2 Supercoppa d’Irlanda e 3 Ireland Shield. Si tratta del secondo club più vincente della storia del calcio irlandese e da quest’anno è diretto dal mister apecchiese Filippo Giovagnoli e dal suo vice, sempre fatto in casa, Giuseppe Rossi.NellaPremier Division Irlandese, alle ore 18, si gioca controFinn Harps. Giovagnoli, ex giocatore della Serie C italiana, è stato direttore alla Metropolitan Oval Academy di New York negli ultimi sei anni, dove ha lavorato cin lo stesso Rossi. In precedenza, Giovagnoli è stato l’allenatore dell’Under 19 del Gubbio e ha collaborato anche con il Milan.

Apecchio Tartufo & Birra – Festival dell’Alogastronomia è una tappa consolidata del Grand Tour delle Marche, promosso dall’organizzazione di Tipicità, in collaborazione con Anci Marche ed in partenariato progettuale con Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking. La duegiorni è in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino. Nel portale www.tipicitaexperience.it e sulla app di Tipicità si possono trovare tutte le informazioni necessarie e le indicazioni per gustare il connubio birra & tartufo nei locali del circuito.