Biolaboratorio di sicurezza Pesaro, il Comune pronto a difendersi davanti al Tar contro il ricorso del comitato

PESARO – Ricorso contro il laboratorio di biosicurezza, il Comune fa la sua contromossa. Schiera gli avvocati qualora si dovesse finire davanti al Tar.



L’associazione Seam ha presentato un straordinario alla presidenza della Repubblica e Corte dei Conti contro il Comune di Pesaro e istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche “togo rosati” per ottenere l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale rispetto all’alienazione del terreno edificabile in via Furiassi / via grande Torino.

L’Associazione socio culturale Seam ha parlato di un laboratorio, «pericoloso per la salute umana, una struttura in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni».

Il Comune, come da determina apparsa sull’albo pretorio, fa sapere di essere pronta «all’opposizione difensiva». Parla di «infondatezza del ricorso» ed «esprime parere favorevole alla trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale». E in particolare «di promuovere gli atti diretti alla trasposizione del ricorso, promosso da S. Associazione Socio Culturale APS, avanti al Tar delle Marche» e quindi di «di nominare difensori del Comune di Pesaro gli avvocati Isabella Gattini e Laura Kokich, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, conferendo al riguardo alle stesse il più ampio mandato».