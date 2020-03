Bimbo positivo in una materna di Vallefoglia. Il sindaco: «Sta bene»

PESARO – Bambino positivo al coronavirus. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Regione Marche ha accertato un caso di infezione da COVID-19 in un piccolo alunno della materna ‘Regina Reginella’ di Vallefoglia.

Tutte le famiglie dei bimbi della sezione ‘Balene’ saranno contattati servizio d’Igiene e messi in isolamento domiciliare e fiduciario: in questo periodo saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria. Anche il personale che lavora nel plesso seguirà la stessa direttiva.

Il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli ha seguito da vicino il caso: «Mi sono accertato sulle condizioni di salute del bimbo. So che sta bene e non ha grandi sintomi. Sono state seguite tutte le prassi del caso, la scuola è stata disinfettata dal servizio Igiene e Sanità Pubblica. Allo stesso tempo tutte le persone entrate in contatto con il bimbo e le persone della classe seguiranno le disposizioni del caso, ovvero la quarantena. È bene informare la popolazione ma anche evitare inutili allarmismi. I casi in generale sono in aumento, ma ci sono testimonianze di guarigione e si stanno seguendo le prassi indicate dal ministero».