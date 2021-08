PESARO – Biesse, raddoppiano gli ordini e crescono i fatturati. Il consiglio di amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana- ha approvato la Relazione Consolidata del I° Semestre 2021 ed il Piano Industriale di Gruppo per il periodo 2021-2023:



Il Gruppo Biesse ha realizzato ricavi consolidati netti per 354,1 milioni di Euro (+37,9% rispetto allo stesso periodo 2020); un valore aggiunto per 158,2 milioni di Euro (+40,7% rispetto allo stesso periodo 2020) incidenza sui ricavi 44,7%: un margine operativo lordo (EBITDA) di 41,0 milioni di Euro (+81,9% rispetto allo stesso periodo 2020) e un utile netto di 28,4 milioni di Euro.

Biesse, alcuni numeri

Positivo l’andamento dell’entrata ordini di Gruppo (macchine) nel primo semestre 2021. Consistente l’incremento

sia rispetto al medesimo periodo all’esercizio precedente (+100%), che rispetto al primo semestre 2019 (+28,9%).

Il portafoglio ordini (solo macchine) sale a 274,4 milioni di Euro (+29,4% rispetto a Dicembre 2020) con una

visibilità produttiva media di circa 4-5 mesi. Il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del

I° semestre 2021 è 4.294. Rispetto a fine 2020 il numero dei dipendenti (al netto degli interinali) si è incrementato

del 2,98%.

L’ad del Gruppo Roberto Selci ha sottolineato: «Siamo soddisfatti dei risultati che maturano in un anno

profondamente segnato dagli sviluppi dell’emergenza sanitaria. Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo periodi

di forte turbolenza, con impatti sul costo delle materie prime e della logistica che inevitabilmente influiscono sulla

nostra marginalità, ma quanto realizzato in questi primi sei mesi mostra la nostra capacità di saper affrontare in

maniera tempestiva ed efficace i difficili momenti che stiamo vivendo, dimostrando di essere un player mondiale

importante ed affidabile.



Al nostro interno stiamo attuando un profondo processo di trasformazione per diventare sempre più un Gruppo

flessibile e resiliente. Non abbiamo mai rinunciato agli investimenti nella ricerca e sviluppo, così come vogliamo continuare ad ampliare e rafforzare la presenza internazionale che rimane una nostra priorità. Puntiamo molto sui concetti di sostenibilità e responsabilità sociale».