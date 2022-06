Bilancio della Provincia di Pesaro, in arrivo 2,6 milioni per la manutenzione delle strade

Votata in consiglio la variazione al bilancio di previsione. Ci sono anche 6 milioni per il Cecchi e 5 per la scuola del Libro

PESARO – Consiglio provinciale, in arrivo milioni di euro per la manutenzione delle strade.

Approvate le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione (maggioranza a favore, astensione della minoranza; ndr), illustrate dal segretario generale Michele Cancellieri. Da segnalare i fondi del ministero delle Infrastrutture destinati alla manutenzione straordinaria della viabilità stradale per le annualità 2022 (725mila euro), 2023 (798mila euro) e 2024 (un milione e 160mila euro). Oltre ai trasferimenti statali per la progettazione, relativi a concorsi di idee per la coesione territoriale (500mila euro). Inclusi anche i fondi dallo Stato provenienti dalla Ricostruzione, destinati alla riparazione dei danni conseguenti al terremoto del 2016, con adeguamento sismico, dell’edificio principale dell’Istituto agrario Cecchi di Pesaro (sei milioni e 525mila euro) e alla riparazione con adeguamento sismico della sede in via Bramante della Scuola del Libro di Urbino (quattro milioni e 930mila euro).

Prevista l’accensione di un mutuo di 250mila euro per l’acquisto del palazzetto dello sport di proprietà del Comune di Piobbico. «Sarà utilizzato per la palestra dell’Istituto alberghiero Celli. La struttura è in buone condizioni e stavamo già pagando un affitto di 10mila euro per quella funzione. Con quei soldi accendiamo un mutuo e liberiamo anche due milioni di euro che sarebbero serviti per fare una palestra ex novo, in modo da destinarli eventualmente ad un’altra scuola con la stessa necessità. In più non deturpiamo l’ambiente nella zona sottostante a palazzo Brancaleoni (dove era prevista in origine l’edificazione della nuova palestra, ndr)», ha osservato Paolini. «Accogliamo sempre con favore gli interventi sulle scuole. Ma come metodo auspichiamo maggiore condivisione e visione d’insieme», ha sottolineato il capogruppo della minoranza Domenico Carbone, motivando l’astensione del gruppo ‘La Provincia in Comune’.