Il bilancio del Consiglio comunale di Pesaro: 11 sedute telematiche e 140 proposte votate

PESARO – Tutti i numeri del consiglio comunale di Pesaro. In un anno in cui il virus ha sparigliato le carte, sono stati 11 i consigli convocati in via telematica.

L’emergenza economico-sanitaria non ha fermato il Consiglio comunale di Pesaro guidato dal presidente Marco Perugini che nel corso di una conferenza di fine anno ha elencato le attività svolte nel 2020. Un resoconto lusinghiero, numeri in linea con quelli dei 12 mesi precedenti. «Nessuno si aspettava di cambiare modelli e processi in maniera così sconvolgente, neppure io, che ne sono sempre stato affascinato. Il Covid-19 ha ribaltato ogni consuetudine, di buono c’è stato che ha accelerato l’ingresso di soluzioni hardware e software che avevamo già ipotizzato di adottare» ha detto Perugini passando poi a presentare i numeri.

Sono stati 21 i consigli comunali convocati, 3 di cui monotematici (per la celebrazione della Giornata della Memoria, del Giorno del Ricordo e contro la violenza sulle Donne). La media delle presenze dei 32 consiglieri è stata del 94%. «Una percentuale molto simile a quella del 2019 (del 95%, ndr) segno che, nonostante le difficoltà, le assenze dovute alla malattia e ai periodi di quarantena, la struttura ha tenuto dimostrando ancora una volta come quella di Pesaro sia un’aula attiva e partecipe».

L’assise ha votato, in totale 140 proposte, di cui 55 mozioni o ordini del giorno. I consiglieri ne hanno votate, in media, l’88% (l’80% nel 2019). Le mozioni discusse nel 2020 sono state 55. Di queste 47 (pari all’85%) sono state presentate dalla minoranza; 8 (pari al 15%) dalla maggioranza. Le mozioni approvate nel 2020 sono state 40. Di queste 29 (pari al 72%) sono state presentate dalla minoranza; 11 (pari al 28%) dalla maggioranza. Di queste 22 sono già state recepite dall’Amministrazione.

Intensa anche l’attività svolta quasi “dietro le quinte” dalle Commissioni consiliari: «Mi complimento con i presidenti e con le 12 commissioni consiliari che, nel 2020, si sono riunite 125 volte. Il loro è un lavoro che spesso non viene riconosciuto ma che è fondamentale per l’attività pratica e politica del Consiglio e del Comune stesso».

In totale sono stati 11 i Consigli comunali convocati in modalità telematica. A partire da novembre, il Consiglio comunale ha iniziato a riunirsi tramite Concilium, la piattaforma dedicata alle pubbliche amministrazioni che ha permesso «lo svolgimento di un’attività consiliare smart, sicura e affidabile».

Sono state invece 57 le Commissioni consiliari che si sono riunite, on-line, nel 2020.

«Il Consiglio comunale di Pesaro non si è mai fermato neanche in periodi così drammatici. Discutere, dare risposte, esserci sono state le priorità di quest’anno e continueranno ad esserlo. Nei prossimi mesi continueremo il processo che ci porterà all’uso di nuovi strumenti hardware e software, che aumenterà la trasparenza e l’accessibilità delle sedute (ad esempio con la sottotitolazione simultanea), e al rinnovo strutturale dell’aula» ha concluso Perugini.

Il vicepresidente Dario Andreolli, presente insieme, ai consiglieri che compongono l’ufficio di Presidenza, al resoconto di fine anno, ha detto: «Ringrazio i dipendenti della pubblica amministrazione, persone che hanno lavorato intensamente in questi mesi per garantire il corretto funzionamento del consiglio. La sfida del nuovo anno sarà, in primis, tornare a incontrarsi di persona». Andreolli ha poi ricordato inoltre il dovere di tutti i consiglieri di «sentirsi la responsabilità e l’onore del ruolo che ricoprono».