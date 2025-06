Biesse, interrogazione in Senato. De Poli (Udc): «Preoccupati, serve intervento per i posti di lavoro»

PESARO – La questione Biesse arriva in parlamento, tramite una interrogazione del senatore Udc Antonio De Poli.

«Siamo preoccupati per la crisi della Biesse a Pesaro. La multinazionale pesarese, quotata in Borsa e leader nella tecnologia per la lavorazione di varie materie prime come il legno, sta vivendo una delle pagine più difficili della sua storia. E’ urgente un intervento in ambito istituzionale per salvaguardare un’azienda che fa parte del Dna produttivo delle Marche». A tal proposito il senatore si appresta a presentare un’interrogazione in Senato.

«A giugno, come è noto, scadranno i contratti di solidarietà e, pertanto, chiediamo al governo – riferisce De Poli- e, in modo particolare, al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di valutare quali azioni intraprendere a tutela dei posti di lavoro e di convocare un tavolo di confronto fra le parti interessate per individuare una soluzione alla crisi. Dobbiamo mettere in sicurezza lavoratori e famiglie».

Intanto alla Biesse sindacati e azienda stanno lavorando per estendere i contratti di solidarietà per altri tre mesi; per dopo l’estate c’è l’ipotesi di richiesta di una Cassa integrazione in deroga per un anno. Un quadro che preoccupa lavoratori e sindacati.

«I sindacati hanno chiesto di estendere la solidarietà per altri mesi, da una parte; – ricorda il senatore UDC – mentre dall’altra, secondo quanto si apprende, i vertici aziendali non intendono ridurre ulteriormente l’orario di lavoro. I ricavi sono scesi dell’8%, come evidenziato nei risultati finanziari del 2024. Il mercato, dunque, sta vivendo un momento di grande difficoltà e ci auguriamo che le istituzioni, a tutti i livelli, possano adoperarsi per garantire la continuità produttiva di un’azienda familiare che è nata con pochi dipendenti – conclude- e che, negli anni, si è sviluppata ed è cresciuta fino ad arrivare a 4200 dipendenti».

Il referente pesarese Udc, Alessandro Di Domenico evidenzia: «Credo sia molto importante trasmettere ai lavoratori e all’Azienda un segnale che anche dal mondo politico c’è attenzione e preoccupazione. Ancora un segnale significativo del nostro impegno sul territorio e per tutti i cittadini pesaresi».