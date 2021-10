Per Biesse Group di Pesaro l’Italy’s Best Employer e il Deloitte Best Managed Companies

Biesse Group di Pesaro, multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, ha ricevuto la prestigiosa certificazione «Italy’s Best Employer» di Statista e Corriere della Sera, il premio che identifica le imprese in cui si lavora meglio in Italia.

Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci e con 4300 dipendenti nel mondo, tra le tre società marchigiane sul mercato principale della Borsa di Milano (le altre due sono il gruppo Tod’s di Casette d’Ete e la Elica di Fabriano), Biesse Group si è classificata con 7,71 punti al quinto posto in Italia nel settore “meccanica e impiantistica” nella graduatoria stilata da Statista, società tedesca che raccoglie e rielabora dati economici. Lo studio, in collaborazione con Il Corriere della Sera, ha studiato l’attrattività di oltre 3000 aziende per identificare le aziende in cui si lavora meglio in Italia, ed è stata costruita a partire da domande che hanno coinvolto 22.500 lavoratori. Il primo quesito era un giudizio complessivo sul proprio posto di lavoro attuale, da zero a dieci. La seconda domanda era «la raccomanderebbe a un familiare?». Le 400 aziende entrate in classifica hanno ottenuto valutazioni da 6,89 fino a 9 punti.

In questi giorni, Biesse Group ha ottenuto un secondo importante riconoscimento da parte di un colosso internazionale delle certificazioni come Deloitte. La società pesarese è tra le vincitrici anche della quarta edizione del “Best Managed Companies” Award, il premio rivolto alle «aziende meglio gestite» istituito da Deloitte Private nell’ambito dell’iniziativa sostenuta da ALTIS Università Cattolica e da ELITE, il programma di Borsa Italiana che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale, e da Confindustria. Biesse Group, secondo Deloitte, è tra le aziende d’Italia che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

«Sono capaci di viaggiare controvento, si proiettano sempre più sui mercati internazionali, investono in tecnologia e innovazione, hanno una vocazione alla crescita. E hanno già adattato i loro modelli di business ai nuovi paradigmi imposti dal Next Generation Eu, dal digitale alla sostenibilità, passando per la cultura aziendale». Corrispondono a questo identikit le 74 Best Managed Companies (Bmc), premiate a fine settembre da Deloitte. A Biesse Group è stato riconosciuto lo status di azienda Gold, ovvero vincitrice di tutte le edizioni del Best Managed Companies.