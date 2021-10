Biesse acquisisce Forvet, l’azienda leader nelle macchine automizzate per lavorare il vetro

PESARO – Biesse Group, azienda che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi, quotata alla Borsa di Milano segmento STAR, ha sottoscritto in data odierna il contratto per l’acquisizione del 100% delle quote di partecipazione di Forvet Costruzione Macchine Speciali S.p.A., società produttrice di macchine automatizzate per la lavorazione del vetro.Il valore dell’operazione è di circa 41 milioni di euro. Questa operazione, in linea con il piano strategico di Biesse Group, permette di incrementare il portafoglio prodotto delle macchine per la lavorazione del vetro, settore in cui il Gruppo è presente dalla seconda metà degli anni ’80 con tecnologie a brand Intermac.

Infatti, grazie all’introduzione di tecnologie proprie della società Forvet S.p.A., il Gruppo potenzia l’offerta verso la fascia alta di mercato offrendo macchine e sistemi altamente automatizzati, customizzati e unici nel settore.

«Si tratta di un’acquisizione strategica che ci permette di completare la gamma delle macchine per la lavorazione del vetro con soluzioni industriali complementari e perfettamente integrabili con le nostre tecnologie, offrendo così ai clienti tecnologicamente più evoluti linee modulari e sistemi automatizzati, capaci di garantire elevati livelli di produttività e flessibilità» ha commentato Roberto Selci, Amministratore Delegato Biesse Group.

Forvet S.p.A., fondata a Volvera, Torino, nel 1990, è un riferimento unico nel mercato per la produzione di linee automatizzate che racchiudono un elevato livello di know-how, capace di realizzare un manufatto completo in poco spazio, incluse le operazioni di carico, scarico ed intra-logistica personalizzabili sulla base delle esigenze del cliente.