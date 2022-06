Ecco i dati e le iniziative in programma per celebrare l'evento mercoledì 22 giugno e venerdì 24 giugno

PESARO – Quasi due milioni di prestiti e oltre 5 milioni di utenti. Mercoledì 22 giugno la biblioteca San Giovanni compie 20 anni, un compleanno significativo che uno dei simboli di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 festeggia con due giorni – il 22 e il 24 giugno – di libri e letture da condividere con la città. Saranno lettori di età diverse a leggere a voce alta storie e brani di tutti i tipi, per un pubblico di grandi e bambini; perché una biblioteca pubblica è prima di tutto questo: un luogo ‘aperto’ e inclusivo in cui c’è spazio per ogni genere di libro e lettore.

Accolta in una sede nel cuore del centro storico – un antico complesso conventuale recuperato con un notevole progetto (1998-2002) che l’ha resa una delle biblioteche più belle d’Italia – dal 2002 la San Giovanni attrae con la sua offerta informativa e culturale utenti numerosissimi che si incontrano nei suoi spazi fisici e virtuali partecipando a iniziative diverse, letture pubbliche e gare di lettura, al gruppo di lettura, il Cinegruppo e frequentando i suoi blog, la pagina Facebook e il suo canale YouTube che propone tutorial, video delle attività realizzate e presentazione delle novità in arrivo. Tanti esempi di partecipazione testimoniano il livello di accoglienza, l’assenza di barriere, il senso civico e il valore sociale di questo luogo della cultura cittadina. La collaborazione quotidiana con singoli, gruppi, associazioni e scuole ne conferma la piena appartenenza alla comunità locale; per questo fin dalla sua apertura, la biblioteca è stata vissuta intensamente dalla città come dimostrano i suoi numeri in questi 20 anni di vita.

Ma ecco i dati: 1.891.279 prestiti; 56.865 iscrizioni; 5.312.198 passaggi di utenti; 2.236 iniziative organizzate/ospitate tra incontri, presentazioni, mostre, laboratori e letture ad alta voce, cui hanno partecipato 79.591 persone di tutte le età; 1.325 classi e 29.371 studentesse e studenti; 1.006.646 richieste di informazioni al personale (all’84% di esse è stata fornita una risposta esauriente, riorientando verso altre fonti informative quando non era possibile rispondere con le risorse della biblioteca); 77.415 unità che compongono il patrimonio della biblioteca tra libri, periodici, dvd, cd musicali e audiolibri.

Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, sottolinea i risultati di un ventennio: «Vent’anni è un numero incredibile per una storia come quella della San Giovanni, intanto perché abbraccia un paio di generazioni, da quelle che hanno scoperto a quelle che hanno riscoperto la biblioteca e poi perché questi numeri danno il senso di quanto ci fosse bisogno di una struttura di questo tipo. Una struttura sempre più di riferimento a livello regionale e nazionale ma anche sempre più fondamentale per le strategie non solo di Pesaro 2024 ma anche di tutta una comunità in rete a partire dai servizi bibliotecari a quelli per i più giovani, con l’obiettivo di costruire una cultura nuova rafforzata e necessaria nella fase post pandemia. Quindi auguri alla San Giovanni per altri decenni di questi numeri ma soprattutto per continuare ad essere un polmone vitale culturale della città e dell’intero territorio».

Ecco il programma della ‘duegiorni’ (ingresso gratuito):

mercoledì 22 giugno

< ore 17 Il gruppo di lettura 11-13 anni “Un libro un pensiero” invita i suoi coetanei alla maratona di lettura “Parole Poetiche” (letture ad alta voce per un pubblico di ogni età); info e iscrizioni 0721 387763

< ore 18 Le Voci dei Libri presentano “Mondo di Carta”. Pagine d’autore sul libro e la lettura

testi di: Roland Barthes, Italo Calvino, Umberto Eco, Federico Garcia Lorca, Daniel Pennac, Luigi Pirandello, Marcel Proust, Ezio Raimondi, Mario Vargas Llosa

(letture ad alta voce per un pubblico adulto)

venerdì 24 giugno

< ore 17 “Ronzi…a sorpresa!“/ Letture e giochi tra le pagine per bambini 4-6 anni e per i grandi che li accompagnano, a cura della casa editrice Minibombo; richiesta la prenotazione 0721 387763

< ore 18 Le Voci dei Libri presentano “Piccole voci per grandi libri”/ L’albero di Shel Silverstein, Il posto segreto di Susanna Mattiangeli (letture ad alta voce per bambini fatte da bambini)