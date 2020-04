Biancani: Turismo in ginocchio, ombrelloni gratis e detrazione fiscale delle vacanze

E' il comparto che ripartirà per ultimo e il consigliere regionale ipotizza anche un fondo per dare liquidità e altre soluzioni

PESARO – Turismo in ginocchio, tra le idee ombrelloni gratis, detrazione fiscale delle vacanze.

È la proposta del consigliere regionale Andrea Biancani che ha presentato un’interrogazione per chiedere iniziative in aiuto del turismo, un settore che nelle Marche produce circa l’11% del Pil e che nel calendario delle riaperture potrebbe slittare nella fase 3

«È uno dei settori che soffre maggiormente e dove l’impatto dell’epidemia rischia di causare i danni più gravi e duraturi, servono misure urgenti, saranno gli ultimi a ripartire-. Questo non significa aspettare – ammonisce Biancani – ma anzi dobbiamo accelerare nella programmazione, anticipando quelle che saranno le richieste di un turismo diverso, sicuramente con meno stranieri e più rivolto ai flussi interni. È necessario creare reti territoriali di collaborazione tra i vari operatori della filiera, solo facendo squadra riusciamo a ripartire. Tutti gli anelli della catena coinvolti, con l’aiuto della Regione in dialogo costante con le associazioni di categoria, per creare un sistema integrato, dagli operatori turistici alle agenzie di incoming, dagli albergatori ai ristoratori, fino ai gestori balneari e indirettamente al settore commercio, perché portare turisti significa anche aiutare i pubblici esercizi e i negozi».

La collaborazione tra i vari operatori deve puntare a riprogettare e coordinare l’offerta turistica, dalla comunicazione all’ospitalità, «con pacchetti vacanza all-inclusive – propone Biancani – Soggiorno, ristorazione tipica, escursioni naturalistiche e culturali, attività sportive, prevedendo ad esempio, attraverso incentivi, contributi e accordi fra le varie categorie, la gratuità di alcuni servizi, come ombrelloni gratis, sconti famiglia, degustazioni regalo, studiando anche agevolazioni economiche nuove a livello nazionale, come la detrazione fiscale delle vacanze, le prenotazioni anticipate con i voucher».

Nell’interrogazione si sollecitano prima di tutto interventi immediati in aiuto del settore, facilitazioni per l’accesso al credito, ma anche sostegni finanziari diretti.

«Abbiamo appena approvato un Fondo regionale emergenza Covid-19 per prestiti agevolati anche per il settore turismo, imprese e lavoratori autonomi, ma oltre al credito, può servire un aiuto immediato, un una-tantum, un contributo in liquidità per dare ossigeno e far fronte alle scadenze più vicine, allo stesso tempo ragionare con lungimiranza su una strategia condivisa – sostiene il consigliere regionale -. E’ comprensibile l’urgenza di dare risposte, ma dobbiamo definire con attenzione cosa fare, chi sostenere e come, perché i soldi non sono infiniti, nella logica di non lasciare indietro nessuno».

«Il brand turistico della nostra regione ha raggiunto livelli di eccellenza – conclude Biancani – Adesso dobbiamo reinventarci, lavoriamo insieme per scrivere con tutti gli operatori un nuovo biglietto da visita, uno slogan unico per le Marche ‘belle e sicure’».