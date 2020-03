Biancani: «Abbiamo bisogno di medici e infermieri, vengano inviati a Pesaro»

PESARO – Un appello per avere subito infermieri. A lanciarlo è Andrea Biancani, consigliere regionale. Una corsa contro il tempo per fronteggiare una forte emergenza in corsia. Anche perchè dopo il primo bando della protezione civile, non sono arrivati rinforzi.

«Abbiamo bisogno di medici e di infermieri da fuori regione, subito. È trascorsa quasi una settimana dal bando per il reclutamento attivato dalla Protezione civile nazionale. A fronte di una richiesta di 300 posti, hanno risposto generosamente oltre 7 mila medici che si sono offerti di raggiungere le zone in maggiore difficoltà. Le Marche sono tra queste, ma nonostante le rassicurazioni, ad oggi non sono arrivati rinforzi per il nostro personale sanitario. Oggi scade un nuovo bando nazionale della Protezione civile, questa volta rivolto agli infermieri, per 500 posti. La provincia di Pesaro è sicuramente una delle più colpite e il nostro personale sta lavorando senza sosta da settimane, dimostrando una dedizione e uno spirito di servizio indescrivibili. Ma la stanchezza si fa sentire e alcuni di loro sono positivi, questa situazione deve cambiare. Il Governo e la Protezione civile nazionale devono darci segnali concreti, siamo in emergenza, il sistema ospedaliero e i servizi territoriali fanno fatica a sopportare questi ritmi.

Allo stesso tempo è importante attivare tutte le assunzioni all’interno delle graduatorie in corso eventualmente disponibili e dotare tutti gli operatori di dispositivi di sicurezza idonei, servono numeri adeguati per far fronte alle crescenti necessità».