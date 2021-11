Polizia locale, Biagiotti (Lega): «Carenza di organico, quale futuro per gli agenti di Pesaro?»

PESARO – Carenza di organico e Unione dei Comuni. Il consigliere comunale della Lega, Roberto Biagiotti ha presentato un’interrogazione dettagliata sul corpo della polizia locale in relazione a un futuro concorso per agenti. Biagiotti parte dal dato secondo cui «il Comune di Pesaro ha in questo momento una mancanza d’organico stimata, intorno alle 35 unità di personale».

«Sembrerebbe – puntualizza – che tra i mesi di gennaio e febbraio prossimi verrà indetto un bando per la copertura di 24 posti di cui 20 in capo al Comune di Pesaro e 4 a carico dell’Unione dei Comuni». Il consigliere vuole capire le effettive capacità di risorse economiche dell’Unione a cui è demandata la gestione della polizia locale per l’intero territorio di competenza. «Il Comune di Pesaro – spiega il consigliere d’opposizione – di fatto si è spogliato della sua funzione e della possibilità di assumere personale in tale comparto delegando la funzione alla stessa Unione dei Comuni, ma il bilancio dell’Unione non consente assolutamente un impegno economico tale come l’assunzione di personale e quindi vorrei sapere come all’atto pratico sarà possibile la cosa in modo che il Comune di Pesaro possa ristabilire il proprio organico, per un maggior controllo della città e per evitare eccessivi turni agli attuali agenti in servizio».



Per Biagiotti «lo stato di salute economico dell’Unione è ben poco roseo ma potrebbe anche rischiare lo scioglimento per fallimento, cosa molto probabile» nel qual caso, si chiede «come saranno garantiti gli agenti di polizia locale tenuto conto che l’accordo prevede che gli agenti siano riassorbiti dai rispettivi Comuni di provenienza compatibilmente alle risorse economiche e finanziarie del Comune stesso?».