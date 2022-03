PESARO – Mascherine, bottiglie di birra e altri rifiuti a terra. I resti di un bivacco lasciati al parcheggio al Campus. Il Consigliere Lega Roberto Biagiotti non ci sta e ha avvisato Aspes e Marche Multiservizi ed è pronto a una interrogazione.

Il consigliere della Lega Roberto Biagiotti intervenuto sul caso Spiegel

«È una brutta immagine, chi controlla? Qui sembra non passare nessuno. Tutto il campus è disseminato di cartacce, bottiglie rifiuti. Non deve passare un consigliere comunale e segnalare la cosa per far intervenire qualcuno. Dovrebbe essere qualcosa di automatico. E soprattutto accade in un parcheggio delle scuole dove l’educazione dovrebbe essere la prima cosa. Mi impegnerò a redigere una interrogazione su questo fatto perchè non è certo la prima volta che si trovano rifiuti abbandonati in questa zona. Aspes che ha in cura i giardini e Marche Multiservizi dovrebbero esserne a conoscenza e intervenire».