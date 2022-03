Benvenuta Giulietta: è nata la figlia di Valentino Rossi

Il nove volte campione del mondo ha dato la notizia attraverso il proprio profilo Instagram corredando il tutto con una foto in bianco e nero

TAVULLIA – “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo!”.

Giulietta Rossi, la foto pubblicata dalla coppia su Instagram

Con queste parole Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno ufficialmente dato la notizia della nascita della piccola Giulietta Rossi, primogenita dell’ex centauro e della compagna, venuta al mondo nella mattinata del 4 marzo.

Il nove volte campione del mondo di moto ha dato la notizia attraverso il proprio profilo Instagram corredando il tutto con una foto in bianco e nero quasi a chiudere un cerchio: lo scorso 18 agosto, sempre attraverso i social, la coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa.

Tanti gli oramai ex compagni del mondo motociclistico che in queste ore si stanno affrettando per complimentarsi con la coppia.