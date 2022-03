Benemerenza del sindaco di Pesaro al medico Gnudi? Carriera: «Ci troverà a protestare alla stessa ora»

PESARO – Il sindaco di Pesaro propone una benemerenza per il medico Gnudi, noto per le sue frasi contro i no vax. «Vi disprezzo ma vi curo». Il fondatore del movimento Io Apro Rinascimento Umberto Carriera è pronto a una contromanifestazione e attizza la polemica.

«È inaccettabile la dichiarazione del sindaco Matteo Ricci secondo cui, il lavoro del dottor Gnudi – rimosso dal suo incarico -, meriterebbe la benemerenza della città. Ancor peggio, il sostegno del Pd, che annuncia perfino una manifestazione di solidarietà per il 31 marzo».

Il medico aveva fatto discutere per il suo sfogo sui no vax che entravano in pronto soccorso. «Vi curo ma vi disprezzo» aveva detto. Da lì una frattura insanabile con l’azienda, ma anche tanti messaggi di sostegno, a partire dal sindaco Matteo Ricci. Poi l’avvicendamento con il nuovo primario.

«Giusta la parabola discendente del dottor Gnudi, – spiega Carriera – dopo le intollerabili parole di odio e discriminazione pronunciate qualche mese fa contro chi, rispettando la legge, ha scelto di non vaccinarci. Se il Pd vuole premiarlo, giovedì 31 marzo, ci troverà fermi e decisi a contestarli davanti al Pronto Soccorso del San Salvatore».