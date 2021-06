Benelli compie 110 anni, le moto rombano con un nuovo logo celebrativo

PESARO – Un marchio storico per le moto, che taglia il traguardo di 110 anni. Benelli si appresta a festeggiare questo storico anniversario dopo la fondazione nel 1911 presentando il nuovo logo celebrativo, realizzato del Centro Stile Benelli, cuore dell’azienda di Pesaro.

«Il nuovo logo rappresenta la solida unione tra passato e presente, racchiusi in quello che è uno degli elementi iconografici più identificativi di Benelli: il Leone – spiegano dall’azienda produttrice di moto -. Un simbolo che svetta orgoglioso anche in questo logo, proiettando il suo sguardo verso il futuro. A completare il quadro, le immancabili date celebrative, quella di nascita della Casa di Pesaro e l’anno in cui ricorrono i 110 anni.

Il nuovo logo accompagnerà una serie di iniziative ed eventi organizzati dalla Casa del Leoncino per celebrare l’illustre anniversario, che si concentreranno maggiormente presso il Museo Officine Benelli, memoria storica dell’azienda pesarese, dove sono in esposizione oltre 200 motociclette Benelli e MotoBì. Il culmine dei festeggiamenti sarà in occasione della “Benelli Week 2021”, che si terrà a Pesaro dal 13 al 19 settembre».

L’evento, organizzato da Registro Storico Benelli e Moto Club Tonino Benelli con la collaborazione di Benelli, richiama ogni anno migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo e proprio quest’anno, in occasione del 110° compleanno della Casa, si annuncia già ricco di sorprese e novità che saranno svelate a breve.

«Siamo davvero orgogliosi di celebrare i nostri primi 110 anni di storia – spiega Yan Haimei, amministratore unico di Benelli QJ -. Una storia fatta di valori, intuizioni e sogni, ma anche di uomini, idee, talento e genialità. Una storia che con grande fierezza, ma anche con un forte senso di responsabilità e dedizione portiamo avanti giorno dopo giorno con immensa passione».

«Benelli compie 110 anni e siamo davvero onorati di poter festeggiare insieme a tutti gli appassionati della Casa del Leoncino questo storico traguardo – spiega Paolo Marchinelli, presidente del Registro Storico Benelli -. Cogliamo l’occasione per invitare tutti a Pesaro a settembre, per celebrare come si deve questo 110° anniversario».