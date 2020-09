FANO – La prima uscita stagionale dell’Alma Juventus Fano si concretizza in una vittoria importante contro una squadra di categoria superiore. Contro l’Ascoli di Bertotto i granata si impongono 2-1 e iniziano bene il loro precampionato.

Al 5′ minuto il Fano padrone di casa passa in vantaggio con Barbuti, che su passaggio di Marino prima calcia addosso a Leali e poi non sbaglia il tap-in. Al 7′ ci pensa Parlati a raddoppiare con una precisa conclusione sul secondo palo su assist del solito Barbuti. Ad inizio ripresa per l’Ascoli entrano Costa Pinto e Matos al posto di Franzolini e Chajia, mentre mister Alessandrini cambia invece tutti i propri effettivi in casa Alma. La rete del 2-1 per i bianconeri arriva proprio allo scadere della gara, quando l’ex di turno Tofanari trova con una conclusione da fuori area il fondo della rete.

Dopo la vittoria con l’Ascoli, è stato il neo presidente del Fano Enrico Fattò Offidani ad esprimere le sue sensazioni. «Abbiamo giocato contro un avversario di categoria superiore ma con meno allenamento nelle gambe. I nostri ragazzi hanno messo l’anima in campo e hanno interpretato la partita in maniera quasi perfetta. Sono molto soddisfatto».