Belforte all’Isauro, auto conto un albero: donna muore sul colpo

Una 87enne ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata. La strada era bagnata per via della pioggia. La donna è morta sul colpo

BELFORTE ALL’ISAURO – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero. Nell’incidente ha perso la vita una donna di 87 anni residente a Cattolica.

Intorno alle 20 di venerdì sera la donna stava percorrendo la strada Aviano nel comune di Belforte all’Isauro quando ha perso il controllo della Fiat Panda 4×4 urtando un albero per poi ribaltarsi. La strada era bagnata per via della pioggia. La donna è morta sul colpo.

Alcuni passanti hanno visto la vettura cappottata e hanno lanciato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell’anziana dall’abitacolo della macchina mentre i sanitari dell’ambulanza hanno certificato il decesso. I rilievi dell’incidente affidati ai carabinieri di Belforte.