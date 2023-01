FANO – Dopo due anni sabbatici dovuti alla pandemia la Befana si prepara a ritornare a Fano, più precisamente in Piazza XX Settembre dove donerà 1200 calze a tutti i bimbi che vorranno venire a conoscerla e salutarla. Facile ipotizzare che il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il centro di Fano sarà preso d’assalto da grandi e piccini.



Si comincia già alle 15 con tante attività pensate per i più piccoli: laboratori, giochi all’aperto, spettacoli di magia e lotterie benefica organizzata dall’Avis. Alle 18 finalmente arriverà la vera Star della giornata: la Befana che, in sella alla sua immancabile scopa, regalerà le tanto ambite calze. Per poter aver il proprio sacchetto gratuito ricco di dolciumi bisognerà essersi prima procurati un tagliando che verrà distribuito in piazza nello stand del Vespa Club: con quello bisognerà poi recarsi di fronte al Teatro della Fortuna, per ricevere la calza e magari scattarsi un selfie con l’allegra vegliarda.



Il D-Day della Befana poi a Fano inizierà fin dalla mattina del 6 gennaio con ‘La Befana vien dal cielo’, serie di iniziative in programma all’aeroporto di Fano che vedranno impegnato Fly Fano Team che, a partire dalle 10, offrirà una cioccolata calda ai bambini e poi li allieterà con una serie di spettacoli che terranno grandi e piccini con il naso all’insù.