I Bed&Breakfast entrano nella rete Confcommercio: promozione turistica integrata

PESARO – L’Associazione B&B “Luoghi di Raffaello, Rossini e Vitruvio” ha aderito ufficialmente a Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord.

Dopo alcuni incontri tra il Presidente Giuseppe Ginesi e il Direttore Generale di Confcommercio Amerigo Varotti, è stata raggiunta l’intesa che consente all’Associazione di entrare ufficialmente in Confturismo Marche Nord che è la sezione turistica di Confcommercio.

«Ora il mondo del turismo è interamente rappresentato nella nostra organizzazione – spiega il Direttore Generale di Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord Amerigo Varotti -. I Bed and Breakfast rappresentano una realtà in grande espansione in Provincia e nella condivisione di regole, disposizioni legislative ed obblighi di natura amministrativa – perché la lotta all’abusivismo all’insegna del motto “stesso mercato stesse regole” – siamo certi che faremo un ottimo cammino insieme anche sul fronte della formazione e della promozione turistica» conclude Varotti.

Ora In Confturismo Marche Nord/Confcommercio c’è Federalberghi, FAITA/Unioncamping (che rappresenta campeggi e villaggi turistici), Associazione Ristoratori, Associazione guide e professioni turistiche, FIPE – Pubblici esercizi/Horeca, Confturismo Urbino (con ristoranti, alberghi e settore extralberghiero), ASSO.M.I.T.O- Associazione dei Tour Operator che fanno incoming per le Marche ed ora i Bed and Breakfast con la Associazione B&B “Luoghi di Raffaello, Rossini e Vitruvio” che ha sede a Fano.

Il Presidente di B&B, Giuseppe Ginesi sottolinea: «L’ Associazione “B&B Luoghi di Raffaello, Rossini e Vitruvio” si è costituita nel giugno 2020 ed il suo ambito territoriale è la Provincia di Pesaro e Urbino. Possono aderirvi solo i gestori di bed and breakfast della Provincia, risultanti nel comune sede dell’attività e registrati presso la Regione con proprio Codice Istrice. Lo scopo dell’Associazione è lo sviluppo e la crescita professionale del comparto dei B&B del territorio provinciale. Una nostra ricerca evidenzia che l’85% dei comuni della provincia offre almeno un B&B e quindi una capillare presenza territoriale. In totale i B&B nella provincia di Pesaro-Urbino sono 291. Di questi 291 il 24% si trova nel comune di Fano, il 16% nel comune di Urbino ed il 10% nel comune di Pesaro. I tre comuni accolgono quindi il 49% dei B&B della provincia. I restanti B&B sono capillarmente distribuiti nel resto del territorio provinciale.

L’Associazione fornisce ai B&B membri un supporto continuo ed un’assistenza di taglio operativo e di marketing. Si avverte ora fortemente l’esigenza di far parte di un’organizzazione consolidata e strutturata che, riconoscendoci pari dignità rispetto alle altre categorie ricettive, faciliti l’accesso ad importanti opportunità diversamente precluse. Abbiamo quindi chiesto l’adesione alla Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord. I nostri soci si attendono molto da questa iniziativa: la possibilità di partecipare ad eventi organizzati dalla Regione (fiere, workshop, educational), la possibilità di fruire di tanti nuovi servizi, una costruttiva dialettica e le conseguenti possibili sinergie con altre categorie dedite alla ospitalità turistica. Quindi con grande soddisfazione e speranza l’Associazione B&B Luoghi di Raffaello, Rossini e Vitruvio inizia il proprio cammino all’interno di Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord».