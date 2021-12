Superate le visite mediche di ieri per il neo acquisto della Carpegna Prosciutto Doron Lamb sono giorni di ambientamento a Pesaro e di primi allenamenti per conoscersi meglio con i suoi nuovi compagni. Già nella serata di ieri infatti Lamb si è allenato assieme a tutti i giocatori eccezion fatta per Carlos Delfino che, di ritorno dall’impegno con la nazionale Argentina, ha assistito ma senza allenarsi.

Il nuovo americano della VL intanto si è detto entusiasta del suo approdo a Pesaro. «Sono molto felice di essere qui, l’impatto con la squadra è stato ottimo, ho avuto una bella accoglienza – ha detto Lamb – ho scelto di venire qua perché sapevo di arrivare in una lega più forte di quella polacca, quindi ci sarà più competizione e per questo la ritengo una buona opportunità per me e per dimostrare il mio valore».

Numero di maglia numero 20 per Lamb che esordirà domenica contro Varese. «Il venti è il mio numero di maglia e sono molto legato a questo. Indosso questo numero sin dagli inizi della mia carriera perché mio padre vestiva il n.20 al college di Long Island. Non vedo l’ora di scendere in campo e vogliamo cominciare con una vittoria questa domenica», ha ribadito Lamb.