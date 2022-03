Basket, la VL Pesaro ci prova ma vince Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Riparte con una sconfitta il campionato della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro alla ripresa dalla pausa dovuta alla Coppa Italia e all’impegno delle Nazionali. Contro la Reggio Emilia del neo arrivato ex Tyler Larson (in campo 23 minuti con 7 punti a referto) la VL parte bene e gioca un ottimo primo tempo chiudendo addirittura avanti all’intervallo di ben 6 lunghezze sul punteggio di 49 a 43.

Al rientro dall’intervallo Reggio Emilia parte subito bene e prova ad accorciare le distanze con i canestri di Hopkins e Johnson ma la VL risponde con Tambone. I padroni di casa però prendono ritmo in attacco e trovano il sorpasso ai danni della Carpegna Prosciutto. Strautins e Cinciarini lanciano Reggio ma una tripla di Zanotti mantiene la squadra pesarese a soli 4 punti di distacco a fine terzo quarto (65-61). Quarto periodo in cui sia Reggio Emilia che Pesaro si ribattono colpo su colpo ma con gli emiliani che appaiono sempre in gestione della partita e non si fanno mai agganciare nel punteggio. A 1’54” dalla fine il tabellone è sull’81-75: la Unahotels perde palla, Delfino entra in area per appoggiare a canestro ma viene stoppato da Johnson. Hopkins realizza l’83-75, Jones riporta i pesaresi a -6. Il match termina con i due liberi di Larson che fissano il punteggio sul finale di 86-77 in favore della Unahotels.

Coach Luca Banchi a fine gara in sala stampa ha commentato così il match giocato contro Reggio Emilia. «Stasera abbiamo fatto bene nel secondo periodo in termini di percentuali in attacco e di consistenza difensiva. Purtroppo non ci siamo ripetuti nel secondo tempo, la nostra difesa è stata troppo permissiva. Abbiamo sofferto le penetrazioni dei nostri avversari e anche i tagli dei lunghi. Purtroppo non siamo stati capaci di giocare con quell’intensità che si addice ai finali di gara in una parte di stagione così importante. Mi attendevo un altro livello di intensità che però non si è visto in campo».