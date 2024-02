Basket, per la VL c’è Varese. Poi la pausa

Nella settimana più travagliata della stagione (e molto probabilmente degli ultimi anni) la VL si affaccia alla sfida contro Varese in programma domenica sera. La compagine pesarese e quella lombarda si sono affrontate meno di due mesi fa alla Vitrifrigo Arena ma il calendario asimmetrico ha rimesso faccia a faccia le due squadre a distanza di poche settimane. La partita del 23 dicembre a Pesaro viene definita come lo spartiacque di questa stagione biancorossa. La VL infatti, dopo la vittoria a Pistoia, arrivava a quella sfida con una nuova ventata di freschezza e dopo due quarti e mezzo di partita (tra i migliori della stagione) viaggiava in controllo verso un doppio successo consecutivo che avrebbe rilanciato gli uomini (allora di Buscaglia) in classifica. Poi di quella gara invece ci si ricorda il quarto periodo stellare giocato da Nico Mannion (autore di 21 punti in solo quel periodo di gioco) che ha letteralmente trascinato da solo i suoi alla vittoria. Da quel momento per la VL son 7 le sconfitte consecutive che son culminate con l’ultima, quella di domenica scorsa, al fotofinish contro Scafati.

Nella partita di cinque giorni fa dei passi in avanti in casa pesarese si sono pure visti ma poi, nel momento cruciale della sfida, la squadra ha mostrato ancora una volta le sue fragilità non riuscendo ad azzannare e chiudere la partita. É ovvio che una vittoria avrebbe ridato linfa alla Carpegna Prosciutto che non vince praticamente da quasi due mesi, ma il lavoro della settimana da parte di coach Meo Sacchetti è ripartito su quanto di buono è stato messo in campo cercando di limare tutti i particolari.

Varese d’altro canto arriva alla partita contro la Carpegna Prosciutto dopo il grande successo europeo ottenuto in settimana. Gli uomini di coach Marco Legovich hanno infatti vinto in Romania 103 a 96 contro il Csu Oradea centrando i playoff di Eurocup e arrivano alla partita di domenica con il morale alto ma sicuramente anche con alcune energie in meno. Varese é una squadra che fa dell’alto ritmo il suo mantra di gioco, puntando molto sulle giocate di Mannion e Hanlan. Osservato speciale però per la VL sarà l’ex di giornata Davide Moretti. Il play, che a Pesaro non era sceso in campo a causa di un problema fisico, domenica sarà della partita e sicuramente vorrà giocare bene contro la sua ex squadra.