Basket, per la VL ultima spiaggia a Treviso

I biancorossi reduci dalla sconfitta con Reggio Emilia si giocano il tutto per tutto domani in Veneto

Il momento della verità è arrivato. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro domani scenderà in campo a Treviso nel delicato scontro diretto in chiave salvezza. Una sfida a cui la VL sperava di arrivarci con una situazione di classifica completamente diversa da quella che però si palesa ad oggi. Pesaro infatti, complice la brutta sconfitta di 5 giorni fa in casa contro Reggio Emilia, ha complicato e non di poco la sua rincorsa al mantenimento della categoria, scendendo all’ultimo posto in classifica con 14 punti (a pari merito con Brindisi) e scivolando a -4 proprio dalla formazione trevigiana.

Alla vigilia della delicata partita ha parlato in conferenza stampa il coach della Carpegna Prosciutto Meo Sacchetti che ha ribadito cosa pretende dai suoi ragazzi domani. «In settimana ci siamo allenati con tanto agonismo, come accaduto anche la scorsa settimana ma ora tutto questo va messo in partita – ha subito esordito Sacchetti – dobbiamo farci perdonare l’atteggiamento avuto contro Reggio Emilia».

Sulla partita: «A Treviso non sarà facile, come per noi non può esserlo alcuna partita. Dovremo giocare con intensità, si tratta di un’occasione importante e decisiva. Purtroppo non avremo Totè e quindi pagheremo un po’ sotto canestro ma cercheremo di sfruttare quelle che sono le nostre capacità. Coinvolgeremo il giovane Fainke, ragazzo che ci darà intensità e vedremo come andrà. Non dovremo concedere alla Nutribullet di fare canestri facili da sotto, dove non arriviamo con la forza fisica dobbiamo arrivarci con la forza mentale».