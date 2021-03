Basket, per la VL nuova trasferta a Varese

La parola d’ordine in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è dimenticare il prima possibile la partita di sei giorni fa a Cremona. Per la formazione pesarese domani 14 marzo si presenta una nuova trasferta sempre in terra lombarda. Avversario di turno nella 22° giornata di Serie A è infatti la Varese di coach Massimo Bulleri.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il vice allenatore della VL Paolo Calbini (ancora assente Repesa causa Covid), ha parlato del match che attende la sua squadra. «Questa settimana abbiamo lavorato sulle situazioni in cui dobbiamo essere molto più aggressivi, connessi in difesa e pronti per giocare tutte le partite importanti che ci attendono da qui alla fine della regular season – ha detto Calbini – ho visto facce di giocatori che vogliono fare bene a Varese per riscattarsi dalla trasferta di Cremona entrando in campo con il giusto atteggiamento. Coach Repesa ci ha detto che dobbiamo essere aggressivi e mettere in campo tanta intensità. In attacco abbiamo bisogno di muovere molto la palla, abbiamo puntato su questo in settimana per provare a migliorare. Abbiamo tanta rabbia in corpo, sarà una gara molto importante e dovremo mettere in campo tutta l’energia positiva».

Poi uno sguardo a Varese. «Rispetto alla gara di andata Varese è cambiata, sono arrivati Beane ed Egbunu che apportano ulteriore qualità e maggiori opzioni offensive alla squadra di coach Bulleri. È una formazione che tira molto da tre con De Vico, Ferrero e Strautins».