Basket, per la VL super sfida contro Venezia

Dopo il roboante successo di domenica contro Cantù la VL si è preparata duramente in settimana per affrontare la super sfida di domani sera 31 gennaio contro la Reyer Venezia. I biancorossi arrivano a questa sfida al completo dopo il recupero di Tambone risultato negativo finalmente al Covid. L’unico assente in casa pesarese resta Massenat che sta recuperando dall’infortunio alla mano e proprio in questi giorni ha iniziato la riabilitazione.

Alla vigilia della partita è intervenuto come al solito il coach della Carpegna Prosciutto, Jasmin Repesa. «La settimana di lavoro è andata bene. Gerald Robinson sarà con noi fino al 15 febbraio e le voci di mercato che sento circolare non aiutano la società. Noi dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, restando con i piedi per terra e modesti. Prendere un giocatore per mandarne uno in tribuna non rientra nei nostri programmi. Gerald è cresciuto davvero tanto in questo mese insieme a noi, con lui sono stato molto chiaro. È un giocatore di qualità, si è accorto di aver sbagliato qualcosa nelle scorse settimane e sta dando un grande contributo alla squadra».

Poi uno sguardo all’avversaria. «Sulla carta sono strafavoriti ma sarà il campo a dare il verdetto finale. Dovremo fare grande attenzione ad Austin Daye, uno dei massimi talenti a livello europeo in grado di giocare sia pick and roll che spalle a canestro senza tralasciare ovviamente il suo tiro da tre punti. È molto difficile trovare un giocatore così forte e completo”.