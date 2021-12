Basket, VL straordinaria. Sbancata Brindisi

La formazione di coach Banchi gioca una grande partita in terra pugliese e trova una vittoria importante per la classifica

Primo quarto ad alto punteggio e ritmo elevato con entrambe le squadre che non sembrano sentire la “fatica” di giocare una partita durante un giorno di festa. La Carpegna Prosciutto parte forte con i canestri di Demetrio e Larson ma Brindisi risponde con le triple di Redivo e Udom oltre alla fisicità di Perkins che mette in scena un gran bel duello sotto canestro contro Jones. Al termine dei primi dieci minuti di gioco il punteggio recita 27 a 25 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo la VL prende inizialmente un buon vantaggio portandosi alla massima lunghezza sul +9 (30-39) ma Brindisi riesce a trovare nuovamente azioni importanti in attaccato e ricucire lo strappo. Redivo e Perkins trovano i punti per permettere ai pugliesi di chiudere avanti anche all’intervallo con i biancorossi che restano comunque a due soli punti indietro sul 43 a 41 alla pausa lunga.

Terzo periodo che si apre nuovamente con un’ottima VL che si dimostra solida e compatta. La formazione di coach Banchi trova questa volta ottime giocate da parte di Doron Lamb che dimostra sempre grande eleganza nel finalizzare e conferma la sua importanza da quando è arrivato a Pesaro. Brindisi non lascia scappare i pesaresi però e con i canestri di Perkins e la tripla di Visconti resta a -6 al termine della terza frazione (60-66).

Quarto periodo in cui l’intensità sale ma le percentuali scendono drasticamente. Perkins e Redivo sono i due fari di Brindisi e con i loro canestri la squadra pugliese accorcia nuovamente sui biancorossi e il sorpasso a 4 minuti dal termine lo firma Visconti dalla lunetta sul 74 a 73. VL che però non si fa prendere dalla tensione di aver subito il sorpasso e trova canestri importanti con Jones e Zanotti che fanno restare la squadra di Banchi in perfetto equilibrio con il punteggio che a 38 secondi dalla fine recita 84 – 84. Jones ruba palla sulla rimessa e in contropiede schiaccia il +2 Carpegna Prosciutto. Perkins va in lunetta per Brindisi ma fa 0/2 ed è lo stesso Jones a subire fallo a rimbalzo. Per il pivot della VL è 2/2 dalla linea della carità e VL a +4 a 22 secondi dalla fine. Chappel segna da sotto per Brindisi. Delfino perde palla ma Redivo sbaglia la tripla del sorpasso. Lamb va in lunetta per la VL e ristabilisce il +4 a dieci secondi dalla fine. Perkins segna una tripla senza senso e trova il -1 a quattro secondi dal termine. Moretti sbaglia il primo tiro libero e segna il secondo. Perkins da metacampo va vicino ad un canestro impossibile con il pallone che gira sul ferro ma esce. La Carpegna Prosciutto sbanca Brindisi 89-91 e fa il regalo di Natale a tutti i suoi tifosi.