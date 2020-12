Basket, la VL sfida Trieste

Pesaresi senza Massenat nella partita contro i giuliani e per almeno i prossimi tre mesi. Si torna in campo domenica 27 dicembre alle 16

Dopo il grande successo di sette giorni fa in casa di Brindisi e un Natale come non si trascorreva da anni in casa Carpegna Prosciutto, la formazione biancorossa è pronta alla sfida contro Trieste in programma domani 27 dicembre alla Vitrifrigo Arena.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato il coach della VL Jasmin Repesa che ha speso belle parole per la prossima avversaria della sua squadra. «Domani affronteremo Trieste che è stata ferma per più di un mese a causa del Covid e ora sta giocando ogni tre giorni. Arriverà a Pesaro in uno stato di forma molto buono, si tratta di una squadra profonda e di grande qualità. Al momento il mio bilancio di questo campionato rispecchia le aspettative. Il torneo è molto equilibrato, ci sono 4-5 squadre di fascia superiore e poi tutte le altre si giocano le posizioni che restano».

Poi un elogio anche ai suoi ragazzi. «Veniamo da una settimana molto positiva di allenamenti e i giocatori sono sempre stati molto concentrati. Saremo per diverso tempo senza Massenat dopo l’operazione. Mi dispiace tanto, è un ottimo ragazzo e un giocatore per noi davvero importante ma dobbiamo essere bravi ad andare avanti con fiducia e ottimismo nonostante il suo infortunio».