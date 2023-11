Basket, la VL sfata il tabù Vitrifrigo Arena. Tortona al tappeto

Primo quarto di gioco in cui la VL parte bene con i canestri di Bamforth (8 punti nel primo periodo) ma dalla metà in poi è Tortona a fare la partita e a creare la prima fuga di serata. Bertram che vola addirittura a +11 prima del canestro in penetrazione di Tambone sulla sirena che rimette la VL a -9 (20-29) alla fine dei primi dieci minuti di gioco.

Pesaro che riparte meglio ad inizio secondo quarto e con alcune belle giocate di Bluiett accorcia e costringe Ramondino a chiamare timeout. VL nuovamente a -3 sul 28-31. Biancorossi con una intensità diversa rispetto ai minuti precedenti e sempre con il solito suo Bamforth-Bluiett ed un Toté che sale di grado la squadra di Buscaglia ritrova il vantaggio alla pausa lunga. Carpegna Prosciutto avanti 48-45 all’intervallo guidata da 11 punti a testa per il suo americano. Per Tortona nel primo tempo ottima prova di Weems autore di 14 punti.

Terzo quarto in cui si alza ancora maggiormente l’intensità. Tortona mette la freccia e allunga sulla VL costringendo anche Buscaglia ad un timeout dopo poco più di un minuto. Padroni di casa che faticano nella prima metà del periodo per poi trovare un 6-0 a tre minuti dalla fine con due triple di Tambone e Ford tornando a -4 (59-63). Tortona però è venuta a Pesaro con intenzioni serie e rimette subito un cuscinetto di 8 punti di vantaggio per chiudere il quarto avanti 72-64 prima dell’ultima pausa. Per la VL ottimo impatto nel terzo periodo di Mockevicius arrivato a quota 12 punti.

Parte forte la Carpegna Prosciutto che con tre triple in fila di Tambone, Visconti e Bamforth si porta avanti di un punto. Tortona però non chiama timeout e risponde rimettendo la testa avanti sul 76-79 e costringendo Buscaglia a fermare il gioco a 5’54” dalla fine. Visconti mette 5 punti in fila riportando avanti la 81-79. Dopo una serie di contro sorpassi Ford segna il +1 (84-83) a poco più di due minuti dalla fine. Toté e Bamforth portano Pesaro a +4 (89-85) a poco più di 30” dalla fine. Candì dalla lunetta fa 0/2. Glaciale Bamforth invece che dalla linea della carità fa 2/2 e segna il 91-85 a 25” dalla fine. Daum subisce fallo su tiro da tre punti e realizza 2 liberi su 3. Mazzola segna i liberi e Dowe risponde per Tortona (93-89) con 12” da giocare. Bluiett fa 2/2 dalla lunetta ma Baldasso segna la tripla del -3 a 2 secondi dalla fine. Bamforth segna il libero della gloria. È vittoria VL 96-92.