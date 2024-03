Basket, VL troppo brutta per essere vera. Reggio Emilia passeggia a Pesaro

PESARO – Primo quarto di gioco in cui la partita fatica a prendere ritmo. Reggio Emilia parte meglio in un primo periodo in cui il punteggio resta basso e con molti errori. Black e Smith firmano il primo mini allungo della formazione emiliana che chiude avanti 14-19 alla prima pausa. Nella VL buono solo l’impatto di Toté autore di 7 punti con due bellissime schiacciate.

Nel secondo quarto la musica non cambia ma anzi peggiora per la Carpegna Prosciutto. I biancorossi non riescono mai realmente a trovare ritmo in attacco se non grazie a delle belle giocate di McDuffie (11 punti per lui all’intervallo). Il problema degli uomini di Sacchetti resta però quello dell’atteggiamento, con una squadra che non dimostra assolutamente quanto fatto vedere sette giorni fa contro Bologna. Reggio Emilia alla pausa lunga é avanti di 9 punti sul 32-41.

Il vero baratro per la VL arriva nel terzo quarto. Pesaro non accende mai quella scintilla che dovrebbe essere alla base di una partita di tale importanza e con la posta in palio cosi delicata. Reggio Emilia ne approfitta per volare anche a +21, punteggio con il quale chiude avanti all’ultima pausa lunga sul 48-69.

Nel quarto periodo la partita ha ormai poco da dire ai fini del risultato finale (69-87). Parte del pubblico pesarese abbandona il proprio seggiolino abbondantemente prima del termine della sfida, con la VL che complice la vittoria di Treviso vede ora la salvezza lontana di ben 4 lunghezze. In casa VL molto male Wright-Foreman, mai in partita e senza mai riuscire ad accendersi offensivamente.