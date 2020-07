Basket, la VL prende la guardia Frantz Massenat

La notizia è stata data completamente di sorpresa direttamente dalla società biancorossa. La Carpegna Prosciutto ha ufficializzato la sua nuova guardia americana. Si tratta di Frantz Massenat, guardia dal doppio passaporto americano-haitiano, classe 1992, che nella passata stagione ha giocato ad Andorra, in Spagna.

Massenat è dotato di un fisico possente, che gli permette di andare uno contro uno con buona efficacia, per concludere con l’amata mano sinistra, ed è quel tipo di profilo che si definisce come un realizzatore, ma è anche abile in difesa. Con il nuovo arrivo, in casa VL salgono a quattro i giocatori attualmente sotto contratto dopo l’approdo a Pesaro di Carlos Delfino, il rinnovo di Zanotti e Henri Drell che con la Vuelle ha ancora un contratto per due stagioni.

Nei prossimi giorni sono attese altre firme, anche se qualche situazione si è complicata, come quella di Tyler Cain, dopo il passaggio di proprietà avvenuto a Brescia, con lo sponsor che è diventato anche proprietario, e che vuole ridiscutere il precedente accordo preso dalle due parti. Difficoltà anche per Baldasso, che Roma vuol tenere, anche se ancora non si è iscritta, mentre il giocatore vorrebbe a tutti i costi venire a Pesaro, mentre per Tambone, la firma potrebbe arrivare a breve.