Basket, la VL Pesaro in viaggio verso Trento

Trasferta in Trentino per la Carpegna Prosciutto Basket che cerca una vittoria in un campo che è sempre stato ostile

In casa VL dopo mesi di sconfitte si é respirata una nuova ventata di aria fresca grazie al successo ottenuto domenica sera contro la capolista Brescia. L’impresa compiuta dal neo arrivato Foreman e compagni ha ridato infatti energia a tutto l’ambiente biancorosso con i tifosi che in città hanno ricominciato a credere ad una salvezza che sembrava sempre più complicata da raggiungere.

A 9 giornate dalla fine per la Carpegna Prosciutto le partite rimaste da qua ad inizio maggio saranno tutte delle “finali” con un mini campionato a 3 che coinvolge anche Treviso e Brindisi per la corsa a non retrocedere. Prima della partenza verso Trento ha parlato in conferenza stampa coach Meo Sacchetti che ha presentato la partita che attende i suoi.

«In settimana ci siamo allenati bene ma ora ci attende la trasferta di Trento, un campo non facile, ma cercheremo di sfruttare il momento positivo successivo alla vittoria contro Brescia per provare a ripeterci continuando a fare passi avanti, ad aiutarci a vicenda e con lo stesso spirito visto domenica – ha detto Sacchetti – la Dolomiti Energia ha iniziato bene la stagione ma poi è stata condizionata dagli infortuni anche se resta comunque una squadra molto fisica e atletica».

Poi non poteva mancare una precisazione sul neo arrivato che domenica ha stupito tutti. «Foreman ha portato una bella carica positiva, è molto coinvolto e parla tanto con i compagni di squadra – ha detto Meo – il suo contributo contro Brescia è stato davvero importante, come anche quello di Totè e Tambone, ragazzo non molto espansivo ma grande professionista. Leo ha tutto per essere un giocatore chiave, ma non deve accontentarsi. Trento (allenata da coach Galbiati) cercherà ovviamente di limitare Foreman ma così facendo libererà spazi per altri nostri giocatori che tirano bene con i piedi per terra».