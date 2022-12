Basket, per la VL Pesaro c’è la sfida con Varese

Dopo il ko arrivato all’ultimo minuto a Trento la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro vuole subito risollevare la testa. Domani 11 dicembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro l’occasione per rifarsi è quella contro la Openjobmetis Varese. La formazione lombarda arriva a Pesaro occupando il quarto posto in classifica a pari punti proprio con la formazione trentina a quota 12, con la VL che segue alle loro spalle a quota 10 assieme a Brescia.

Alla vigilia della partita ha presentato la sfida il vice allenatore della Carpegna Prosciutto Bruno Savignani che ha parlato così di Varese. «Ci attende una partita molto impegnativa contro la squadra che gioca il maggior numero di possessi – ha detto Savignani – quella lombarda è una formazione molto pericolosa che gioca con quattro esterni. Jaron Johnson ha le caratteristiche di una guardia e dovremo fare attenzione a lui ma non solo, dovremo essere bravi a comunicare in difesa e senza snaturarci».

Una partita tra due squadre che lottano per la Coppa Italia. «Sarà un bel confronto tra le due squadre che realizzano di più in campionato e dovremo cercare di far entrare da subito il pubblico in partita per uscire vincitori – ha affermato il brasiliano – servirà essere incisivi nei momenti giusti, non sarà un match facile ma abbiamo preparato bene questa gara e cercheremo di mettere in difficoltà Varese».