Basket: VL Pesaro, ufficiale la firma di Leonardo Totè

PESARO – Squadra chiusa. Questa volta anche in maniera ufficiale. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, dopo alcune settimane di precampionato in cui ha potuto testare la condizione fisica di Leonardo Totè, ha ufficializzato la sua firma. Totè, che già era stato a Pesaro nella stagione 2019/20, tornerà quindi a vestire la canotta biancorossa in campionato.

La firma di Totè inoltre, come dichiarato dalla VL tramite comunicato sui propri canali social, prevede un contratto biennale con scadenza a giugno 2024. Soddisfatto il Presidente della VL Ario Costa: «Questa firma rappresenta la ciliegina sulla torta e la volontà da parte di tutta la società di dar vita a un progetto serio e solido guardando al futuro – ha detto Costa – ciò è dimostrato dalla durata biennale del contratto che ci lega a Leonardo e sono sicuro che le sue qualità si sposeranno al meglio con le caratteristiche del roster costruito per questa stagione».