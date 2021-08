Basket VL Pesaro, ufficiale la firma di Davide Moretti

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato di aver sottoscritto l’accordo per la stagione sportiva 2021/2022 con Davide Moretti

Si attendeva solamente l’ufficialità che pochi minuti fa la Carpegna Prosciutto ha comunicato con una noto sui propri canali social. Davide Moretti ha firmato il contratto che lo legherà alla VL per la stagione 2021/22.

Moretti, playmaker di 190 cm e 81 kg, cresce nel settore giovanile del Pistoia Basket 2000 e nel 2013 passa alla Stella Azzurra Roma con cui nel 2013/2014 disputa il campionato di Divisione Nazionale B. Nell’annata successiva torna a Pistoia e con il club toscano esordisce in Serie A nel match contro la Vanoli Cremona. Nella stessa stagione vince anche il campionato italiano Under 17.

Nel 2015/2016 e nel 2016/2017 in Serie A2 difende i colori del Treviso Basket. Nel giugno 2017 un passaggio importante per la sua carriera: approda negli Stati Uniti dove nel campionato NCAA attende Texas Tech University. Nel maggio 2020 torna in Italia sottoscrivendo un contratto pluriennale con l’A|X Armani Exchange Milano, club dal quale arriva a Pesaro con la formula del prestito annuale. Con la squadra di Coach Messina vince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Nella sua nuova esperienza con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Davide vestirà la canotta numero 7.