Basket, la VL riparte con Trieste. Vittoria per 94-83

La Carpegna Prosciutto vince e convince contro Trieste e resta all'ottavo posto in classifica valido per i playoff

Una bella Carpegna Prosciutto ritrova il sorriso contro la Pallacanestro Trieste dopo una bella vittoria sudata ma arrivata con merito. I biancorossi, autori di una buona prova di squadra e trascinati dalle prestazioni di Moretti (20 punti) e Kravic (17 punti e 6 rimbalzi) spazzano via la delusione dell’ultimo periodo e spezzano la striscia di quattro sconfitte consecutive.

Primo quarto di gioco alla Vitrifrigo Arena dove la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro parte bene nel primo quarto con un ottimo apporto da parte di Davide Moretti che vista la tribuna di Gudmundsson ritrova il quintetto titolare. Per lui 8 punti in inizio di gara che lanciano il primo mini allungo sul 17 a 12 chiuso da un tap-in di Kravic. Trieste esce bene però dal timeout chiamato da Legovich e con un 5-0 di parziale ristabilisce la parità a due minuti dalla termine del primo quarto di gioco. Equilibrio tra le due squadre che a fine frazione è diviso solamente da un punto. Dopo i primi dieci di gioco VL avanti 22 a 21.

Secondo quarto sempre punto a punto tra le due squadre con la VL che prova a scappare ma Trieste e sempre brava a restare lì e con le prime fiammate di Bartley firma il sorpasso a metà quarto sul 32 a 31. VL che però esce bene dal timeout di Repesa e con un gioco da tre punti di Kravic e la tripla di Cheatham ritrova il vantaggio sul 37 a 33 a tre minuti dall’intervallo lungo. VL che trova ritmo in attacco e con alcune palle recuperate da cui derivano due contropiedi di Rahkman e Charalampopoulos prende il largo a +9 sul 46 a 37 ma una tripla sulla sirena di Lever porta le due squadre alla pausa sul 46 a 40 in favore dei pesaresi.

Partita sempre in equilibrio con la VL che come con Scafati non riesce a dare la spallata e prendere la vera fuga. Il +9 resta il massimo vantaggio della Carpegna Prosciutto ma Trieste con il solito Bartley rientra e a tre dalla fine del terzo quarto il punteggio è di 57 a 54. Trieste sempre con Bartley trova pure il sorpasso ma i pesaresi rispondono con Moretti e Tambone. A fine terzo quarto è 64 a 63 in favore della VL. Si decide tutto negli ultimi dieci minuti di gioco.

VL che prende il primo allungo in doppia cifra sul +10 a meno di metà periodo sul 66 a 56 grazie ai canestri di Visconti, Kravic, Moretti e ai primi due punti di Daye. Biancorossi che però perdono Tambone causa fallo tecnico (e quinto personale per lui). A tenere viva Trieste è solo Bartley che con una tripla riporta i suoi a -9 sul punteggio di 82 a 73 (VL che aveva trovato anche il +12 con Kravic). Allungo pesarese sul +13 (88 a 75) con tre tiri liberi di Austin Daye a cui rispondono due liberi di Ruzzier. Daye che però si prende anche la tripla e la realizza e per la VL è il canestro che sigilla a 1 minuto e 40 secondi dal termine la partita sul 91 a 77. Gli ultimi minuti servono solo ad arrotondare il punteggio. La VL dopo quattro sconfitte consecutive torna alla vittoria. Trieste battuta 94 ad 83 e ottavo posto ancora salvo.