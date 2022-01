Basket, VL Pesaro a Trieste, Banchi: «Riscattiamoci!»

PESARO – Servirà una grande prova alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che questa sera, domenica 23 gennaio, scenderà nuovamente in campo in trasferta sul parquet dell’Allianz Trieste. La VL, dopo la brutta sconfitta a Brescia di giovedì sera, non è rientrata a Pesaro ma è partita direttamente in direzione Friuli per prepararsi alla partita di questa sera.

Il coach della squadra biancorossa Luca Banchi ha parlato presentando la sfida che attende i suoi ragazzi. «Trieste è una squadra che ha dimostrato grande consistenza, organizzazione e disciplina nell’arco del girone di andata meritando la posizione che attualmente ricopre in classifica – ha detto Banchi – da parte nostra c’è il desiderio di riscattare la prova incolore di pochi giorni fa a Brescia ma dovremo fare attenzione nel contenere la consistenza del gioco interno dei nostri avversari oltre a frenare la vena realizzativa dei loro punti di riferimento, a iniziare da Banks e Davis. Trieste finora ha mostrato un’ottima organizzazione di gioco su entrambe le metà campo obbligandoci pertanto a ritrovare fiducia ed aggressività per competere con squadre di tale livello».