Nuovo stop per Pesaro e quinta vittoria di fila per Treviso che espugna la Vitrifrigo Arena 89-97

Non risorge nel giorno pre-pasquale la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Per la formazione di coach Jasmin Repesa è la quinta sconfitta consecutiva. La formazione biancorossa, dopo la grande Coppa Italia giocata a metà febbraio con la finale raggiunta, non è più riuscita a vincere.

Oggi, contro una Treviso tra le squadre più in forma del campionato, e con l’assenza del suo play titolare Justin Robinson causa Covid, la VL ha lottato ma non è bastato per ritrovare i due punti. Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio chiuso sopra di un punto dai pesaresi (51-50), nel terzo quarto la formazione trevigiana prende il pallino del gioco in mano e allunga fino al 67-76 al 30′. Nel quarto periodo la VL prova più volte a riavvicinarsi ma la formazione di coach Menetti è brava a gestire il vantaggio e chiudere ogni speranza di rimonta alla Carpegna Prosciutto. Il finale recita 89-97 per Treviso che si prende la sua quinta vittoria consecutiva e ora vede i playoff.

In casa VL il miglior realizzatore è il capitano Carlos Delfino. L’argentino gioca una buona partita mettendo a referto 25 punti conditi da 6 rimbalzi. In doppia cifra anche Massenat e Cain con 14 punti a testa e autori di una discreta partita, oltre all’esordio di Paul Eboua con il classe 2000 che ha chiuso con 11 punti in 22 minuti di impiego. Per la De’ Longhi Treviso il migliore in campo è Sokolowski autori di 23 punti, al quale vanno aggiunti i 19 del solito David Logan.