Basket, la VL si prepara per la Supercoppa

Con l'approdo a Pesaro di Cain e Massenat ora alla lista manca solo il play Robinson. La VL si continua ad allenare in vista del ritorno in campo

La settimana della VL nel ritiro di Borgo Pace sta proseguendo secondo il programma prestabilito. In settimana, come previsto, sono arrivati a Pesaro due dei tre americani che comporranno il roster 2020/21 della Carpegna Prosciutto. Tyler Cain e Frantz Massenat, come da protocollo, si sono sottoposti ad esame sierologico e doppio tampone nel giro di 48 ore dal loro approdo in città, ma dovranno continuare ad osservare il loro periodo di quarantena separatamente dal resto della squadra.

Lo stesso iter burocratico spetterà poi al terzo americano della VL, ovvero il playmaker Justin Robinson che, a differenza degli altri due USA, sbarcherà in Italia solamente nella giornata di lunedì. La notizia principale che riguarda sempre il pacchetto esterni della squadra è stata quella dell’aggregazione di Ariel Filloy per ora però solamente per gli allenamenti. Se il play italo-argentino farà parte della squadra all’inizio del campionato bisognerà ancora aspettare, anche perché fino a qualche settimana fa le richieste di ingaggio da parte dell’ex Reyer Venezia erano molto alte.

Intanto manca sempre meno al ritorno in campo. La LegaBasket ha diramato il calendario ufficiale della Supercoppa 2020, manifestazione ideata per celebrare i 50 anni della Lega. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è stata inserita nel girone D insieme a Brindisi, Roma e Sassari. Tutti i match di questo girone, tre di andata e tre di ritorno, si giocheranno al GeoVillage di Olbia.

I biancorossi debutteranno giovedì 3 settembre contro i pugliesi per tornare in campo due giorni dopo per affrontare il Banco di Sardegna Sassari. Il girone di andata si chiuderà lunedì 7 settembre contro la Virtus Roma. Il girone di ritorno prenderà il via giovedì 10 settembre con il match che vedrà i biancorossi impegnati di nuovo contro i laziali. Due giorni dopo sarà la volta della sfida contro la Happy Casa Brindisi. Lunedì 14 settembre l’ultimo confronto, quello tra la Carpegna Prosciutto e Sassari.

La prima classificata si qualificherà alla Final Four della manifestazione in programma alla Virtus Segafredo Arena di Bologna da venerdì 18 a domenica 20 settembre.