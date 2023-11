Basket, la VL Pesaro supera Treviso

Primo quarto in cui Pesaro parte bene nei primissimi minuti di partita portandosi avanti 11-4, ma Treviso risponde con un 8-0 che costringe Buscaglia al timeout. Pesaro lanciata da un grande primo quarto di Scott Bamforth (11 punti per lui nei primi 10’ di gioco) rimette la testa avanti e chiude in vantaggio di 5 lunghezze la prima frazione di gioco sul punteggio di 26-21.

VL che parte forte in apertura di secondo quarto con Mccallum e Mazzola che portano Pesaro al primo vantaggio in doppia cifra sul +10 (34-24). Partita che rispetto al primo parziale cala dal punto di vista offensivo con Treviso che riesce a restare sotto la doppia cifra di svantaggio tenendosi a -8 a poco più di due minuti dalla pausa lunga (41-33). La VL continua a trovare buone soluzioni in attacco riportandosi avanti anche di 13 punti ma alcuni liberi di Mezzanotte nel finale ricuciono lo strappo fino al 48-39 con cui si va a riposo all’intervallo.

Altro grande avvio di quarto per la Carpegna Prosciutto che con le giocate di Bamforth vola a +15 sul 58-43 costringendo Vitucci al timeout dopo poco più di tre minuti di gioco. Treviso però che segna solo 13 punti per tutto il terzo periodo e Pesaro scappa via: +24 recita il finale del terzo quarto con la VL che comanda 76-52.

Carpegna Prosciutto che inizia soft l’ultimo quarto con la Nutribullet che con un parziale di 9-2 torna a -17 e obbliga un infuriato Buscaglia al timeout. Pesaro però ha spento il motore e Treviso ne approfitta con un parziale che si amplia a 14-2 (78-66) costringendo ancora una volta il coach biancorosso a sospendere la partita. Un fallo antisportivo fischiato a Mazzola permette ai veneti di tornare a -10 con i due liberi di Olisevicius. Pesaro però si sblocca con una tripla del solito Bamforth a cui fa seguito un altro canestro da tre punti di Visconti per riportare la situazione sotto controllo sul punteggio di 86-73 a meno di tre minuti dalla fine. Nel finale la VL ha il tempo per ampliare la forbice anche in virtù di una possibile differenza canestri a fine stagione. Il finale recita 95-76 in favore dei pesaresi. Due punti importanti in chiave classifica con Pesaro che sale a quota 8. Sempre peggio invece Treviso che con la vittoria di Brindisi resta da sola all’ultimo posto in classifica ancora con 0 punti.