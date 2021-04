Basket, per la VL Pesaro super sfida contro Milano

PESARO – Sarà un lunch match di spettacolo quello in programma domani alle ore 12 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. La Carpegna Prosciutto, reduce dal suo peggior momento della stagione, ospita la super corazzata dell’Armani Exchange Milano reduce dal 2-0 in Eurolega contro il Bayern Monaco e ad una sola vittoria di distanza dalla Final Four della coppa più importante del basket europeo.

Alla vigilia della sfida contro la squadra di Ettore Messina, è intervenuto in conferenza il coach della VL Jasmin Repesa che ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra e della prossima avversaria. «Per noi è importante essere realisti, ci sono motivi oggettivi per cui ci troviamo in questa situazione, li abbiamo analizzati e non possiamo ripetere gli stessi errori. Delfino dopo le Final Eight non ha quasi giocato, poi c’è stata la partenza di Gerald Robinson, senza dimenticare l’infortunio di Massenat e anche la positività di Justin Robinson. Queste cose succedono, vorrei essere ottimista, i ragazzi lavorano molto bene. Abbiamo avuto un calendario molto impegnativo. Senza tutti i problemi che abbiamo affrontato ora avremmo probabilmente una o due vittorie in più. Siamo già salvi, sarebbe bellissimo vincere domani».

Una notizia positiva intanto per la sfida di domani arriva dalle parole di Repesa. «Domani avremo a disposizione Cain che in settimana è tornato ad allenarsi. Sicuramente Tyler non ha recuperato al 100% ma ha una grande voglia di aiutare la squadra. Lo staff medico ha svolto un lavoro importante. A Milano nel match di andata è stata una partita tiratissima in cui abbiamo anche sfiorato il successo. Troveremo una squadra come sempre molto concentrata e che può disporre di un roster molto lungo», ha concluso Repesa.