Basket, VL Pesaro stasera a Napoli. Serve una vittoria per restare ottavi

Due obiettivi diversi ma entrambe a caccia di una vittoria. I padroni di casa della Gevi Napoli questa sera vogliono i due punti che sarebbero fondamentali in chiave salvezza. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro vuole vincere per restare ottava e mettere pressione a Brescia domani.

Napoli arriva da una grande vittoria casalinga contro la Bertram Tortona terza in classifica e gli uomini di Cesare Pancotto vogliono ripetersi questa sera contro Pesaro. In settimana però la riduzione della squalifica di Varese (da -16 a -11) ha rimesso gli azzurri in penultima posizione in classifica (a pari punti con Trieste e Reggio Emilia e davanti all’ultima della classe Verona) e per i partenopei oggi la posta in palio è ancora più alta rispetto a quella di sei giorni fa.

La VL invece arriva a questa sfida a pari punti con Brescia a quota 26 ma in virtù del 2-0 negli sconti diretti contro i lombardi la squadra di Repesa sarebbe al momento qualificata per i playoff. Due vittorie nelle ultime due giornate rimaste (Napoli e Tortona in casa) darebbero la certezza ai pesaresi di entrare nella post-season senza guardare ai risultati delle altre, in caso contrario la VL deve replicare gli stessi risultati della squadra bresciana.

Carpegna Prosciutto che ha quindi «il destino nelle proprie mani» come ha anche ribadito l’ala americana Kwan Cheatham intervenuta ieri in occasione di un evento sociale della società pesarese. All’andata fu proprio Napoli a vincere alla Vitrifrigo Arena di Pesaro e quella fu una sconfitta che bruciò molto in casa VL come spesso ribadito da Repesa nei mesi successivi.

Per quanto riguarda il campo Repesa contro Trieste ha rimesso in rotazione Austin Daye dopo il turno di riposo che gli aveva dato a Treviso e vedremo se si torna in campo con gli stessi uomini di sei giorni fa oppure verrà data una nuova chance a Gudmundson. Napoli è una squadra dotata di grande atletismo e fisicità (caratteristiche che la VL di quest’anno soffre) e non sarà semplice per Repesa fare la scelta del turnover.