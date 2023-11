Basket, per la VL Pesaro c’è la sfida contro Treviso

Testa bassa e tanto lavoro in palestra. É stato questo l’imperativo in casa Victoria Libertas Pesaro durante tutta la settimana dopo la brutta sconfitta di Cremona che ha coinciso con la peggior prestazione stagionale della formazione di Maurizio Buscaglia. Una settimana di lavoro che si chiuderà domani con la sfida contro Treviso. La formazione veneta di coach Vitucci non ha ancora mai vinto in campionato ed è al momento ultima in classifica assieme a Brindisi. A Pesaro però la Nutribullet farà esordire ben due neo giocatori arrivati in settimana che Pesaro ben conosce. Il primo è Justin Robinson, ex della partita che ha giocato alla VL tre anni fa con Repesa in panchina. Il secondo è Osvald Olisevicius, che invece fece male alla VL nel dicembre del 2021 segnando il canestro della vittoria proprio a Pesaro quando allora vestiva la canotta di Reggio Emilia.

Alla vigilia del match ha parlato il tecnico della Carpegna Prosciutto Maurizio Buscaglia che ha analizzato sia la settimana vissuta, che l’avversaria. “Domani dobbiamo giocare una partita importante per noi stessi, dopo una settimana in cui abbiamo lavorato intensamente per “dimenticare” la brutta prestazione di Cremona – ha detto il coach biancorosso – Sul piano tecnico dobbiamo essere più uniti tra di noi e sicuramente migliorare in difesa negli aspetti come l’uno contro uno o la lotta a rimbalzo”.

Su Treviso. “Hanno cambiato faccia recentemente con gli ingressi di Robinson ed Olisevicius ma non vanno però dimenticati gli altri giocatori che dispongono – ha detto Buscaglia – noi siamo reduci da una sconfitta e loro non hanno ancora mai vinto, ma da parte nostra c’è la volontà di muovere la classifica e giocare meglio rispetto a domenica scorsa”.