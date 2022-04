Basket, per la VL Pesaro una salvezza tutta da conquistare

PESARO – Con sei partite al termine della stagione regolare il destino della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è ancora tutto da scrivere. La bella vittoria di sabato sera a Tortona ha permesso alla squadra di biancorossa di salire a quota 20 punti e mettersi in una situazione leggermente migliore rispetto a quella precedente. Con 12 punti ancora a disposizione però la scalata verso la salvezza è ancora lunga, soprattutto in questa stagione dove le squadre che faranno ritorno nella serie cadetta saranno due e non più una soltanto come successo negli ultimi anni.

La situazione classifica ad oggi vede una VL momentaneamente salva con un +6 da Cremona (oltre ad un importante 2-0 negli scontri diretti), +4 sulla Fortitudo e +2 su Treviso. Una classifica però che è davvero molto corta come lo dimostrano le tre squadre a pari punti con i pesaresi (Trento, Trieste e Napoli sono a quota 20) e il duo Brindisi-Varese leggermente staccato con 22 punti.

Per la VL la settimana che andrà dal 10 al 16 aprile potrà risultare decisiva. I biancorossi infatti avranno tre partite consecutive in casa tutte nell’arco di soli 6 giorni. Si inizia domenica contro Sassari (quarta in classifica ma solo a +4 dalla VL), per poi proseguire mercoledì 13 aprile contro la Fortitudo Bologna (vero scontro diretto) e chiudere sabato quando a Pesaro arriverà sempre Bologna ma sponda Virtus. Tre partite, sei punti in palio, che diranno molto del futuro della Carpegna Prosciutto.